Пенсионер угрожал мэрии Артема устроить террористический акт из-за сломанного телевизора

Владивосток, 5 марта. Пожилой житель города не смог починить неработающий телевизор и решил позвонить в местную администрацию. Он пригрозил, что в случае отказа от помощи он устроит теракт.

Сотрудники правоохранительных органов в приморском городе Артеме задержали мужчину после поступивших от него угроз. По данным полиции, пенсионер позвонил в диспетчерскую мэрии и с агрессией констатировал, что у него несколько дней отсутствует телевизионный сигнал.

Возмущенный злоумышленник отметил, что он обращался к провайдеру, однако это не дало никакого результата. Завершить разговор мужчина решил угрозой. Он заявил, что если ему в ближайшее время не починят технику, то он заложит в помещении бомбу. Полиция задержала «телефонного террориста». Им оказался 60-летний местный житель. Он полностью признал вину.

ФАН сообщал, что суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Калининградской области.