Умные гаджеты для ухода за собой набирают популярность у россиянок перед 8 Марта

Москва, 5 марта. Жительницы России активно заказывают на просторах интернета умные гаджеты для ухода за собой в преддверии 8 Марта, сообщили в пресс-службе компании AliExpress России.

Массажеры и ирригаторы от российских производителей оказались наиболее популярными товарами у жительниц страны накануне праздника. Продажи этих приборов в китайском интернет-магазине увеличились более чем в два раза по сравнению с началом 2021 года.

Продавцы также отметили большой спрос на парфюм с наступлением весны, который также вырос вдвое за последний месяц. Россиянки готовы потратить на духи в среднем от 1,8 до 3,4 тыс. рублей, сообщает издание «Вести Подмосковья».

Жительницы России назвали цветы самым желанным, но в тоже же время самым бесполезным подарком на 8 Марта, выяснили ранее аналитики. Представительницы прекрасного пола хотели бы получить в подарок парфюмерию, косметику или смартфон.