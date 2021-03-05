Поклонников Антона Макарского тронул архивный снимок супруги актера с новорожденным сыном

Москва, 5 марта. Жена известного актера Антона Макарского, певица Виктория Макарская в Instagram-аккаунте поделилась памятным семейным снимком.

Фотография была сделана в 2015 году, когда в звездной семье случилось долгожданное пополнение. Пара мечтала о детях, однако в течении 13 лет у них не получалось родить ребенка. Макарские перепробовали все способы и даже решились на процедуру экстракорпорального оплодотворения, которая чуть не стоила Виктории жизни.

После неправильного медицинского вмешательства жена актера прошла долгий курс реабилитации. Когда они уже не надеялись стать родителями, на свет в 2012 году появилась дочь Мария, а через три года родился сын Иван. В Instagram Виктория Макарская показала архивный снимок, на котором позирует все счастливое семейство. В кадре жена актера держит на руках новорожденного наследника, а сам артист вместе с дочкой с любовью смотрят на ребенка.

Подписчиков Виктории растрогала редкая фотография. Они оставили в комментариях большое количество теплых слов и пожеланий звездному семейству. Многие выразили надежду, что супруги в третий раз станут родителями.

«Какие вы все чудесные! Прекрасная семья!»; «Чудесная семья! Смотрю на вас и сердце радуется!»; «Машенька так забавно изучает своего братика! Счастливые!» — написали фолловеры.

Недавно жена Антона Макарского рассказала, как актер сумел покорить будущую тещу. По словам Виктории, расположение ее матери супруг получил благодаря службе в армии.