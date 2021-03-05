Предсказавший победу над пандемией в 2021 году футуролог назвал условие ее окончания

Пандемия коронавирусной инфекции может не завершиться к началу 2022 года несмотря на то, что именно такие сроки прогнозирует Всемирная организация здравоохранения. Об этом в интервью ФАН заявил член Ассоциации футурологов и Российского философского общества РАН Александр Кононов.

«Я тоже делал такой прогноз, что этот год станет годом победы над пандемией. Но сегодня я вижу, насколько велика идеологическая борьба антипрививочников, насколько мощно она развивается. И этим фантазерам с огромными возможностями их распространения в Интернете никто не противостоит», — сказал Кононов.

Собеседник ФАН выразил надежду, что даже несмотря на распространение мнений о вреде вакцинации, достаточное для формирования популяционного иммунитета количество людей в мире будет привито.

Футуролог также спрогнозировал изменения в мире, которые спровоцирует пандемия после своего завершения.

«Мир после того, как наберется опыта коллективной борьбы с этой напастью, осознает сам факт, что мы все-таки существуем во враждебном окружении. И любым угрозам мы можем противостоять только совместными усилиями, внося вклад, который есть у каждой нации. Как, например, у нас: мощная школа, мощная научная база, которые позволили нам создать достаточно эффективную и, будем надеяться, достаточно безопасную вакцину», — добавил Кононов.

Ранее глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью Die Welt высказал мнение, что 2021 год станет еще одним годом пандемии COVID-19. А завершиться она может только к началу 2022 года. При этом представитель ВОЗ отметил, что 2021 год с точки зрения борьбы с распространением заболевания будет более предсказуемым и управляемым.