Аналитики спрогнозировали падение цен на золото и объяснили нестабильную позицию рубля

Рубль находится в ожидании конкретных заявлений по ужесточению западных санкций в отношении России, ОПЕК может расценивать сегодняшний рост добычи нефти как неустойчивый и хрупкий, а золото в течение нескольких месяцев продолжит свое падение. К таким выводам пришли финансовые эксперты издания «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Нефть

Аналитики называют решение рынка о сохранении добычи нефти на тех же уровнях неожиданным и считают, что вернуться к росту добычи будет возможно только в мае 2021 года.

«Саудиты сказали, что они свой миллион баррелей вернут на рынок тогда, когда для этого сложатся условия. Для РФ сделали исключение. Россия может увеличить добычу на 130 тысяч баррелей. Действительно, решение неожиданное. Нефть взлетела. В то же время наш министр энергетики Александр Новак заявил, что надо опасаться перегрева. С одной стороны, все здорово, но, думаю, участники рынка могут через какое-то время начать переосмысливать ситуацию, ведь если ОПЕК не увеличивает добычу, значит, видит здесь риски. Получается вроде хорошее решение, а с другой стороны, оно может означать, что все члены ОПЕК как раз расценивают сегодняшний рост как достаточной хрупкий. Скорее всего, движение по нефти будет устремлено вверх еще несколько дней, к 70 долларам за баррель», — считают они.

Эксперты отмечают важность решения ОПЕК и подчеркивают, что чем выше цены на нефть, тем лучше будет для бюджета РФ, но при этом аналитики выражают и некоторые опасения.

«Вся история с ограничениями была нацелена на то, чтобы выдавить с рынка производителей сланцевой нефти США, которые с 2014 года начали наполнять рынок своей нефтью. Чем выше цены, тем больше шансов, что они тоже начнут возвращать на рынок свою добычу. Тогда получится, что все действия ОПЕК станут бессмысленными», — предостерегают специалисты.

Также аналитики вспомнили выступление главы «Газпром нефти» Александра Дюкова недельной давности.

«Александр Дюков отмечал, что будет сложно поддерживать цену выше 60 долларов за баррель нефти на протяжении долгого периода. Видимо, он предполагал, что при таких высоких ценах у других производителей будет стимул наращивать свое производство вне ОПЕК. Решение, безусловно, хорошее. Позитив на рынке нефти вновь воцарился, но посмотрим», — говорят они.

Золото

Здесь аналитики приводят вчерашнее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который высказал опасения роста доходности по государственным облигациям США.

«Он дал понять, что высокая инфляция — это очень плохо, но при этом не обозначил никаких действий со стороны ФРС. Соответственно, участники рынка восприняли это негативно. Доходности американских облигаций вновь совершили скачок, превысив 1,5%. Это серьезная отметка, ведь некоторое время назад их доходность была менее 1%. Произошел рост более чем на 50%. Год назад доходность была на уровне 0,7», — отмечают они.

Эксперты отмечают, что этот индикатор отражает страх и инфляционные ожидания в Америке. Специалисты подчеркивают, что очередной рост доходности американских облигаций вызвал за собой и рост курса доллара на рынке. Это в свою очередь привело к снижению цен на золото.

«Скорее всего, тенденция снижения цен на золото продолжится. Оно может немножко подскочить до 1720, но потом снова пойдет еще ниже. Если не будет каких-то заявлений со стороны властей США, то по золоту, я считаю, мы будем продолжать снижаться. Следующий уровень, где золото может задержаться на какое-то время — это отметка 1680–1670. Там будет уровень сопротивления, поэтому золото, возможно, на какой-то период времени остановится. Если появятся поводы для его роста, например, снижение курса доллара или обратное движение по доходности американских облигаций, то золото может вырасти до 1800–1900. В ближайшие 2–3 месяца оно, скорее всего, с небольшими отскоками будет продолжать снижаться», — считают аналитики.

Рубль

Что касается рубля, то здесь не все однозначно. После вчерашнего заявления компании Bloomberg о том, что США и Великобритания якобы рассматривают возможность введения новых санкций против России, а именно против крупных российских бизнесменов, позиции рубля стали колебаться.

«Заявление агентства Bloomberg вызвало слегка паническую реакцию вчера вечером. Сегодня ситуация несколько успокоилась. Рубль с 75 откатился обратно на 74,30 и сейчас варьируется от 74,30 до 74,50. Рынок будет теперь ждать конкретных заявлений по санкциям. Серьезного роста доллара по отношению к рублю не будет, пока не будет конкретики, но укрепления рубля тоже не произойдет. За выходные может появиться эта самая конкретика, которая определит дальнейшую динамику следующей недели», — объясняют финансовые эксперты.

Кроме того, в мировых СМИ появились прогнозы о том, что государственный долг Соединенных Штатов Америки через 30 лет увеличится вдвое. Аналитики издания «Экономика сегодня» считают, что такой отдаленный прогноз на позиции доллара в 2021 году никак не повлияет.

«Многие эксперты отмечают, что для Соединенных Штатов государственный долг — не проблема, так как покрывать его они могут теми деньгами, которые они сами печатают. Как говорят те же эксперты, госдолг США растет уже давно, но при этом растет и ВВП. Поэтому пока не ясно, что будет в отдаленном будущем, в 2051 году может произойти все, что угодно. Финансовые рынки сейчас на прогнозы 2051 года точно не реагируют», — рассказали аналитики.

Ранее экономисты объяснили, зачем ОПЕК+ неожиданно позволил России нарастить добычу нефти. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что ОПЕК+ оставляет в силе прежние объемы добычи — организация отказалась увеличивать производство нефти в апреле на 500 тысяч баррелей в сутки, Саудовская Аравия также продлит снижение собственной добычи на 1 млн баррелей.