Объяснена мотивация женщин при выборе «мужских» профессий

Москва, 5 марта. Представительницы прекрасного пола все чаще выбирают сферы деятельности, в которых привычнее видеть мужчин. Ситуацию прокомментировала бизнес-психолог Ольга Кускова.

Выбор нетипичных для женщин профессий не означает стремления к доминированию, считает специалист. Она напомнила о существовании стереотипа, что дамы — «существо слабое». При этом они чаще мучжин занимаются в спортивных залах, на тренажерах и курсах вождения, напомнила Кускова.

«Я уверена, что при выборе «мужской» профессии нет мотивации «управлять миром» или кому-то что-то доказать. Мотивация абсолютно другая, в том числе — взять ситуацию в свои руки и работать», — сказала психолог в комментарии «Радио 1».

На фоне пандемии коронавирусной инфекции карьеры многих россиян пошли в гору. Например, почти 30% медиков, которые приняли участие в опросе SuperJob, заявили, что их продвижение по службе проходит по плану или даже быстрее намеченного плана. Свои успехи в рабочей сфере также отметил каждый четвертый опрошенный программист, маркетолог и дизайнер.