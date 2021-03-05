Психолог объяснила, как матерям правильно воспитать в мальчике уважение к женщинам

В преддверии 8 Марта все говорят о прекрасных дамах, которые изо дня в день делают жизнь мужчин счастливее. Именно с женщины начинается домашний очаг и семья. Лишь хорошее воспитание способно научить ребенка с уважением относится к женщинам. Корреспондент ФАН поговорил с детским психологом Натальей Наумовой, которая рассказала, с чего начать маме мальчика, чтобы в зрелом возрасте он уважительно относился к противоположному полу.

«Самое главное — выстроить с мальчиком доверительные отношения. Если мама воспринимает ребенка всерьез, учитывает его мнение, то автоматически формируется уважение ребенка к женскому полу. Должно быть полное отсутствие тотального контроля и давления на мальчика», — объяснила собеседница ФАН.

Психолог советует обсуждать с ребенком все его эмоции, если он вдруг обиделся на вас.

«Мама может ограничивать в чем-то ребенка, чтобы он рос успешно. Но ограничивая, важно с ним обсудить его чувства. Если вдруг в какой-то момент мама нарушила границы, важно извиниться перед ребенком. Таким образом мама сама показывает, что она уважает своего сына и, соответственно, он берет у мамы эту модель и тоже уважительно к ней относится», — рассказала эксперт.

Наталья Наумова подчеркнула, что таким образом через взаимоотношения с мамой у мальчика выстраиваются взаимоотношения со всеми женщинами. Поскольку он знает, как с женским полом общаться и какие можно выстроить взаимоотношения.

«Если мама одиночка, но при этом чувствует себя успешно и не страдает из-за отсутствия мужчины, то тем самым она не транслирует сыну свое негативное отношение к мужскому полу. Тогда мальчик вырастает уверенным в себе. А если мама все время говорит, что папа нехороший и в целом мужчины ненадежные, тогда у мальчика возникает ощущение, что он тоже не одобряем мамой», — пояснила психолог.

Мальчик начинает доказывать маме, что он не как все, ему приходится становиться мужем и отцом, лишь бы утешить маму.

«Женщинам, которые одни воспитывают сына, очень важно прийти к внутренней гармонии, стараться каждую негативную мысль превратить в позитивную. Это сложно делать самостоятельно, если не получается, лучше обращаться к психологам», — рассказала Наумова.

Когда женщина внутренне удовлетворена своей жизнью и не переносит обиды на мужчин через собственного сына, то она может дать пример успешного и уважающего себя человека.

«Если мы воспринимаем себя, как человека достойного уважения, то и люди будут уважать нас. Прежде всего важна материнская стабильность и равновесие, тогда мать сможет показать сыну, как нужно взаимодействовать с женщиной. Мальчик будет по маминому примеру искать для себя жену», — резюмировала эксперт.

До этого психолог Наталья Наумова объяснила ФАН, почему молодые люди ради многомиллионных просмотров в Сети рискуют своей жизнью и репутацией. По ее словам, такими подростками становятся те, кому приходилось постоянно доказывать родителям свою уникальность.