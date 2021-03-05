Российские лыжники выиграли серебро в мужской эстафете на ЧМ

Оберстдорф, 5 марта. Мужская смешанная эстафета 4 по 10 километров на чемпионате мира по лыжным гонкам завершилась победой Норвегии. Российские спортсмены финишировали вторыми.

Чемпионат мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе продолжился мужской смешанной эстафетой. Победу в гонке одержали норвежские спортсмены. Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов заняли вторую позицию, отстав на 12 секунд. Бронзовые медали завоевали французские лыжники.

Планетарное первенство в Оберстдорфе завершится 7 марта. Немецкий город в четвертый раз принимает чемпионат мира по лыжным гонкам. В активе россиян пока четыре медали разного достоинства. В общем зачете лидирует команда Норвегии.