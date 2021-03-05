Владимир Корнилов раскритиковал депутата Рады за слова об угрозе голода на Украине

Москва, 5 марта. Политолог Владимир Корнилов остался в недоумении от заявления депутата Верховной рады Ильи Кивы, который на своей странице в Facebook сообщил, что Украину ждет голод из-за провальной политики властей во время пандемии коронавируса. Об этом Корнилов заявил в беседе с ФАН.

Владимир Корнилов сообщил, что не видит прямой связи между провалом вакцинации и голодом. Политолог добавил, что не понимает, как можно на подобном заявлении набрать политический капитал. При этом он не отрицает, что на Украине действительно существуют серьезные экономические проблемы.

«Да, действительно, на Украине есть серьезные проблемы с экономикой, — заявил эксперт. — В прошлом году были проблемы, связанные с агросектором. Но я пока не вижу предпосылок для столь пессимистических прогнозов насчет голода».

Политолог подчеркнул, что на Украине есть более актуальные проблемы, связанные с введением локдауна.

«Мы помним, как практически год назад Украина вводила первые карантинные ограничения, — сказал собеседник ФАН. — Тогда господин Аваков заявил, что компаниям все компенсируют, главное — выжить. Прошел год, выжили далеко не все, конечно. Но я не вижу никаких движений украинской власти, чтобы кому-то эти компенсации были выплачены за потерянные рабочие места».

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива выразил уверенность, что Украину ждет голод из-за провальной политики властей во время пандемии коронавируса. На своей странице в Facebook политик обвинил команду президента Украины Владимира Зеленского в саботаже и провале вакцинации. Это, по мнению Кивы, станет причиной третьей волны COVID-19, а значит нового локдауна, который убьет средний и малый бизнес.