Вера Брежнева кардинально сменила имидж в честь нового трека

Москва, 5 марта. Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Вера Брежнева представила фанатам новый трек и заодно похвасталась кардинальным преображением.

Знаменитая певица презентовала песню «Ты не один» в Instagram Stories. Премьера состоялась в полночь 5 марта, а за несколько часов до этого Брежнева опубликовала видео, на кадрах которого спела отрывок композиции.

«Бой, помнишь бой? Мы играли в морской бой. Если не убит, а ранен, то не пей, а пой», — исполнила она.

Брежнева предстала в кадре с пышной копной кудрявых волос, в пиджаке и массивных очках. На многолетнюю карьеру знаменитая блондинка практически не меняла прическу, оставаясь с локонами средней длины. Но с мелкими кудрями и начесом она стала похожа на другую экс-солистку «ВИА Гры» — Светлану Лободу.

Украинская артистка не так давно предстала в своем Instagram в экстравагантном образе. Лобода облачилась в бордовые латексные штаны, босоножки и черную блузу, поверх которой надела синий пиджак. А затем стало известно, что она тайно посетила Украину и дала концерт в одном из закрытых клубов столицы.