Пушкина призвала дать женщинам в России больше возможностей для самореализации

Компании, в чей совет директоров входит по меньшей мере одна женщина, показывают больше рентабельности, чем компании с исключительно мужским составом руководства. Об этом ФАН заявила зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

«В России 91% позиций членов советов директоров коммерческих компаний занимают мужчины, — сказала она. — Доля женщин среди руководства компаний у нас в 3,2 раза меньше, чем в странах Западной Европы, а если сравнивать со скандинавскими странами — меньше в 4,8 раза».

При этом, по словам депутата, согласно исследованиям, компании, в чей совет директоров входит по меньшей мере одна женщина, показывают рентабельность почти на 20% выше, чем компании с исключительно мужским директорским составом. При увеличении женского представительства в руководстве финансовые показатели компаний растут, подчеркнула Оксана Пушкина.

«Сегодня экономическая активность мужчин в России — 71%, женщин — 56,6%. Но структура мужской занятости весьма специфична. Есть чисто мужские профессии, в которых женщины представлены минимально. И огромное число мужчин в России заняты непроизводительным трудом», — обратила внимание собеседница агентства.

Парламентарий добавила, что по подсчетам Минэкономразвития повышение экономической активности российских женщин до показателя Норвегии в 61% увеличит национальный ВВП на 4%. Если же уравнять экономическую активность женщин и мужчин, это добавит ВВП России 13-14%, отметила она.

«Только дав российским женщинам возможности для самореализации, раскрыв их потенциал, мы можем рассчитывать на долгожданный экономический рывок», — заявила политик.

Кроме того, Оксана Пушкина рассказала о судьбе законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия, а также о том, почему она считает себя феминисткой. Подробнее читайте в эксклюзивном интервью депутата Федеральному агентству новостей.