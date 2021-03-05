Мировые запасы песка могут сократиться в будущем

Москва, 5 марта. Мир может столкнуться с нехваткой песка в будущем. Он считается самым востребованным ресурсом после воды.

Песок является одним из основных материалов, который используется при строительстве мостов, автомобильных магистралей, высокоскоростных поездов. Помимо этого, ресурс также задействуют при производстве стекла и кремниевых чипов. По мнению экспертов, мир уже сталкивается с его дефицитом, который станет одной из величайших проблем 21 века.

«Мы никогда не думали, что у нас закончится песок, но кое-где это уже наблюдается», — добавил климатолог ООН Паскаль Педуцци.

Для производства одной тонны цемента необходимо десять тонн песка. Это означает, что только на строительство ежегодно расходуется от 40 до 50 млрд тонн ресурса. Общий уровень его использования, который утроился за последние два десятилетия, намного превышает естественную скорость его замены в результате выветривания. Рост населения и урбанизация могут еще больше увеличить спрос на этот продукт.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что российские птицефабрики столкнулись с нехваткой инкубационных яиц. Это может привести к снижению производства и росту цен на готовую продукцию.