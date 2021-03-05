Литовские пограничники первыми увидели кадры падения в Неман ребенка из РФ

Калининград, 5 марта. Пограничники Литвы просмотрели записи с камер наблюдения и первыми сообщили об инциденте с семилетним ребенком, который жил в Калининградской области на границе с государством ЕС.

Речь идет о падении малыша в реку Неман. На кадрах пограничники смогли разглядеть, как человек провалился под лед, сообщил источник ФАН.

По предварительным данным, ребенок мог не заметить образовавшейся полыньи. Литовская сторона не направила спасателей, потому что ребенок считается погибшим. Водолазов из России прибалтийская страна на свою часть реки не пускает.