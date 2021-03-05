Иммунолог объяснил связь между лишним весом и эффективностью вакцин от коронавируса

Москва, 5 марта. Эффективность вакцин от коронавируса заметно снижается у людей с лишним весом. Такое заявление сделал врач-иммунолог Георгий Викулов.

Люди с лишним весом рискуют не получить должное количество антител после прививки от коронавируса. Об этом заявили итальянские врачи на основе исследований эффективности вакцины от коронавируса Pfizer. Аналогичные препараты также окажутся менее эффективными для людей с ожирением, уточнил Викулов в эфире «Радио 1».

Избыточный вес ухудшает метаболизм организма, а значит и действие вакцин от коронавируса у таких людей будет снижаться. Строгие диеты наравне с перееданием могут негативно сказаться на эффективности прививок от COVID-19, уточнил врач.

Россияне смогут делать прививки от коронавируса отечественным препаратом «ЭпиВакКорона» уже во второй половине марта. Сотрудники новосибирского научного центра «Вектор» рекомендуют пройти процедуру до наступления новой волны заболевания.