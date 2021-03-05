Боец UFC из Дагестана надеется получить в соперники полутяжеловеса из топ-5

Махачкала, 5 марта. Боец смешанных единоборств из Дагестана Магомед Анкалаев надеется, что в следующем поединке в Ultimate Fighting Championship (UFC) его соперником станет кто-то из топ-5 рейтинга организации. Сам россиянин одержал шесть побед подряд и поднялся на седьмую строчку рейтинга в своей весовой категории.

На последнем турнире UFC Анкалаев оказался сильнее украинца Никиты Крылова. Эта победа позволила дагестанцу подняться в рейтинге полутяжелого веса с 11 на седьмое место. Теперь боец надеется, что сможет побороться за титул уже в ближайшем будущем.

«План у нас один — это вершина, титульный бой. Пока не знаем, кого выберут функционеры UFC следующим соперником, но думаю, что будет кто-то из топ-5. Будем ждать хороших новостей», — сказал Анкалаев журналистам после возвращения на родину.

Магомед Анкалаев выступает на профессиональном уровне с 2014 года. Он — мастер спорта России международного класса, имеет достижения в боевом самбо. После серии из десяти побед без единого поражения в различных лигах смешанных единоборств с ним подписал долгосрочный контракт самый престижный промоушен UFC. Выступая в организации с 2017 года, Анкалаев одержал шесть побед и лишь однажды потерпел поражение.

В пятерку лучших бойцов в полутяжелой весовой категории UFC на данный момент входят Гловер Тейшейра, Тиаго Сантос, Доминик Рейес, Александр Ракич и Иржи Прохазка. Титулом владеет поляк Ян Блахович.

Ранее ФАН сообщал, что другой дагестанец Мансур Малачиев неожиданно для многих стал чемпионом бойцовской лиги чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Теперь он надеется на скорое попадание в UFC.