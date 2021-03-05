Более двух десятков марок автомобилей подорожали на российском рынке

, 5 марта. Стоимость 25 машин на авторынке в России увеличилась по итогам февраля 2021 года. Средний рост цен составил 2,1%, сообщили аналитики "Авто.ру".

Согласно данным, премиальные автомобили в среднем подорожали на 3,1%. Наибольший рост цен зафиксирован на Audi и Genesis — на 6,4% и 6,3% соответственно.

Средневзвешенный рост цен на машины массового сегмента составил 1,4%. Так, автомобили Kia в среднем подорожали на 2%, Nissan — на 1,7%, Hyundai — на 1,3% и Skoda — на 1%.

Некоторые модели разных марок, наоборот, подешевели. Например, стоимость Citroen C4 (бензиновые 150-сильные версии с "автоматом" в комплектациях Feel Edition) упала на 26 тысяч рублей, Lexus RX 350 AWD в комплектации Premium подешевел на 43 тысячи рублей, а Mercedes-AMG E 53 4Matic+ (особая серия) упал в цене на 42 тысячи рублей.

Жители России могут столкнуться с дефицитом автомобилей в стране. Поставщики электроники для машин столкнулись с общемировой нехваткой чипов, в том числе и ЭРА-ГЛОНАСС, без которых авто не смогут попасть на российский рынок.