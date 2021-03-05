Конгресс США заявил об удвоении госдолга страны через 30 лет

Вашингтон, 5 марта. Государственный долг США к 2051 году достигнет 202% ВВП, говорится в прогнозе Бюджетного управления конгресса.

Представители ведомства ожидают, что к концу текущего года объем госдолга страны составит 102% национального ВВП. К 2031 году уровень госдолга будет достигать 107% ВВП, а к 2051-му — 202%, отмечается в документе.

Специалисты предупреждают, что увеличение долгового бремени может усилить риск налогово-бюджетного кризиса и привести к ускорению инфляции. Кроме того, высокий госдолг может подорвать доверие к доллару на мировых рынках.

В конгрессе объясняют рост госдолга экстренными расходами правительства на преодоления экономического кризиса, вызванного пандемией. По данным Минфина США, общий уровень госдолга на начало марта превысил 28 трлн долларов.

Бюджетное управление обращает внимание, что по итогам 2021 года дефицит федерального бюджета США составит 10,3% ВВП. Специалисты отмечают, что это будет один из самых крупных дефицитов со времен 1945 года, не считая прошлогоднего — в 14,9%.

Международный валютный фонд (МВФ) в конце января сообщил, что суммарный государственный долг все стран мира по итогам 2020 года составил 98% глобального ВВП. При этом аналитики ожидали, что в результате пандемии этот показатель вырастет до 101,5%.