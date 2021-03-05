СК возбудил дело после избиения 81-летней жительницы Бердска

Бердск, 5 марта. Правоохранители задержали 42-летнего жителя города. Гражданин подозревается в нападении на 81-летнюю горожанку. Дело возбуждено по уголовной статье о хулиганстве.

Сотрудники СК обратили внимание на опубликованный в Сети ролик и пояснение к нему. В тексте говорилось о том, что перенесшая инсульт женщина медленно передвигалась. Она стала «мишенью» пьяного мужчины, который избил ее ногами.

В ходе проверки следователи установили, что происшествие произошло в одном из дворов. Злоумышленник встретил пенсионерку и без причины напал на нее. Он нанес жертве удар ногой в корпус, а затем повалил ее на землю и снова ударил. СК намерен ходатайствовать об аресте фигуранта.

В Хабаровском крае от насилия пострадал пассажир автобуса. На него напал кондуктор, возмущенный тем, что у пострадавшего при себе была только крупная купюра для оплаты проезда, сообщало издание Deita.