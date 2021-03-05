Видео с избиением уроженцев Кавказа за лезгинку было снято два года назад

Краснодар, 5 марта. Полиция проверила видео с избиением мужчин на одной из улиц города. Оказалось, что ролик сняли два года назад.

Уроженцы Кавказа подверглись нападению со стороны жителей Кубани, сообщал телеканал «360». Поводом для разборок стала лезгинка, которую пострадавшие решили станцевать посреди дороги. Видеорегистратор запечатлел, как злоумышленники облили оппонентов перцовкой.

По первоначальным данным, инцидент произошел ночью 24 февраля. Правоохранительные органы приступили к выяснению всех обстоятельств происшествия, а также установлению личностей участников драки. Однако после проведения проверки оказалось, что рассматриваемое видео было снято два года назад.