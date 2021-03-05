Швеция готовится внедрить COVID-паспорта к лету

Стокгольм, 5 марта. Власти Швеции готовятся к лету внедрить специальные паспорта для тех, кто прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Информацией об этом поделился министр энергетики и информационных технологий Андерс Игеман. COVID-паспорта будут выдаваться в цифровом варианте. По его словам, документ должен быть доступен на разных платформах.

«Цель правительства — дать возможность получить цифровой сертификат о вакцинации, он должен быть готов к лету», — сказал глава шведского ведомства.

Правительство Швеции исходит из мнения, что в будущем COVID-паспорта будут одним из условий для свободного перемещения по миру. Несмотря на планы выдавать их к лету, власти страны понимают, что предоставление сертификатов станет доступно лишь после того, как в ЕС придут к единому пониманию того, какие данные они должны содержать.

Страны, входящие в состав Еврокомиссии, имеют юридическое право на приобретение вакцин от коронавирусной инфекции, разработанных в Российской Федерации и Китае. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в ходе брифинга.