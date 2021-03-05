Раскрыты подробности нового фильма во франшизе «Звездного пути»

Вашингтон, 5 марта. Студия Paramount наняла сценариста для нового фильма во франшизе «Звездного пути». Займется созданием сюжета Калинда Васкез.

Среди ее работ — популярные сериалы «Однажды в сказке», «Побег», «Беглецы» и «Звездный путь: Дискавери». По всей видимости, Васкез предложила студии новую и интересную идею для развития вселенной.

Пока неясно, появятся ли в фильме актеры из прошлых кинолент. Но по информации портала Deadline, который раскрыл подробности проекта, продюсированием займется Джей Джей Абрамс.

Тем временем на стриминговом сервисе Netflix вышел фильм «Капоне. Лицо со шрамом» с Томом Харди в главной роли. Байопик бал негативно воспринят критиками.