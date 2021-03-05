Елена Яковлева: Надеюсь, у меня все в будущем

Москва, 5 марта. Народная артистка России Елена Яковлева, которой в пятницу исполняется 60 лет, не успевает думать о юбилее, однако благодарна за жизнь в искусстве, в которой было множество замечательных ролей. Об этом знаменитая актриса заявила в беседе с ФАН.

«У меня сейчас много работы. Я репетирую с утра до ночи, и у нас скоро выпуск спектакля, — призналась Яковлева. — Поэтому не рассуждаю на эту тему никак. Поэтому могу ответить только одним словом: «Спасибо». Я надеюсь, что у меня все будет в будущем».

Елена Яковлева также передала поздравления своей коллеге, народной артистке РСФСР Ларисе Лужиной, которой накануне исполнилось 82 года.

«Передайте ей от меня привет и большие поздравления!» — попросила Яковлева корреспондента ФАН.

Елена Яковлева родилась 5 марта 1961 года в городе Новоград-Волынский Житомирской области Украины. Известность актрисе принесла работа в фильме 1989 года «Интердевочка» режиссера Петра Тодоровского по повести Владимира Кунина. Зритель знает Яковлеву по ролям в фильмах «Анкор, еще Анкор!», «Мой сводный брат Франкенштейн», а также по роли майора милиции Анастасии Каменской в одноименном детективном телесериале по книгам Александры Марининой.

Ранее в эксклюзивном интервью ФАН знаменитая советская и российская актриса, икона стиля 1960-х Лариса Лужина рассказала, почему не скрывает свой возраст, кто мог бы написать сценарий для фильма о ней и хочет ли она сыграть саму себя. Кроме того, Лариса Лужина назвала Елену Яковлеву очень талантливой и хорошей актрисой.