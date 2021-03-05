Голикова заявила, что первый компонент вакцины получили 5 миллионов россиян

Москва, 5 марта. Первый компонент вакцины против COVID-19 получили пять млн россиян, полностью прошли цикл вакцинации 2,5 млн граждан, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она также рассказала журналистам, что доступными на сегодняшний день остаются 7,9 млн доз вакцины. Всего было выпущено 13,9 млн комплектов.

«Из указанного объема доступно к использованию 7,9 млн комплектов доз», — сказала она, отметив, что речь идет в основном о разработке Центра им. Гамалеи «Спутника V».

Ранее Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к COVID-19 у россиян может быть выработан к августу. Когда это произойдет, все ограничения будут сняты. Премьер отметила, что вакцинация может ускорить этот процесс.

Возможность привиться от коронавируса у взрослого населения РФ появилась в январе. На сегодняшний день россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин — «Спутником V» или «ЭпиВакКороной».