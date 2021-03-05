Голикова прокомментировала ситуацию со смертностью от COVID-19 в России

Москва, 5 марта. Смертность от коронавирусной инфекции в России в январе уменьшилась на 10% по сравнению с показателями декабря прошлого года.

Согласно данным, которые предоставил Росстат, количество летальных случаев от коронавирусной инфекции постепенно снижается. Такое заявление журналистам сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Смертность из-за коронавируса в России в январе 2021 года оказалась на 9,5% меньше, чем в декабре 2020 года», — сообщила она.

Голикова также добавила, что последние оперативные данные, предоставленные Росстатом, говорят о еще большем снижении смертности от COVID-19 в феврале. По сравнению с январем количество умерших за последний месяц зимы в стране снизилось на 21,7%.

Не так давно ВОЗ спрогнозировала сроки окончания пандемии коронавируса. По мнению представителя Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, пандемия продлится весь 2021 год. Распространение вируса может прекратиться в начале следующего года, добавил он.