Украина не зарегистрирует российскую вакцину «ни при каких обстоятельствах»

Киев, 5 марта. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» никогда не будет зарегистрирована в Незалежной. Об этом заявил глава украинского Минздрава Максим Степанов.

Украинские власти готовы зарегистрировать множество вакцин, но с обязательным условием, что лекарственное средство должно быть разработано не в РФ. В стране официально запретили регистрацию российских препаратов от коронавирусной инфекции.

«Ни при каких обстоятельствах «Спутник V» не будет зарегистрирован на территории страны», — сказал Максим Степанов.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что украинцам могут разрешить иметь одновременно несколько гражданств, кроме российского. Власти Украины намерены проработать соответствующий закон.