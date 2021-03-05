Бывшему мужу Айзы грозит 6 лет тюрьмы за подделку коронавирусного теста на Бали

Денпасар, 5 марта. Полиция Бали расследует дело о подделке тестов на коронавирус. Его фигурантами является русско-украинская пара.

Бывший супруг популярной певицы Айзы задержан на Бали вместе с 26-летней украинкой, сообщают в СМИ. Ему грозит 6 лет тюрьмы за подделку теста на коронавирус.

Пару задержали в порту Падангбая, куда фигуранты прибыли с Ломбока во вторник. Они показали полиции отрицательные тесты на коронавирус, которые якобы взяли в местной клинике. Однако стражи порядка обратили внимание на небрежную печать некоторых цифр, после чего обратились в упомянутую больницу. Там опровергли показания подозреваемых.

Напомним, что задержанный россиянин развелся с Айзой полтора года назад после пяти лет брака.

На Бали после побега из тюрьмы поймали россиянина, скрывавшегося от Интерпола, сообщал ФАН.