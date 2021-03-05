Жена футболиста Мамаева пожаловалась, что с ее телефона раздали фальшивые интервью

Москва, 5 марта. Жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, бывшая модель Алана Мамаева сообщила, что бывшая подруга воспользовалась ситуацией и раздала интервью от ее имени.

Мамаева не так давно публично обвинила супруга в очередной измене. Несколько дней спустя появились сообщения о госпитализации жены спортсмена. На связь с журналистами вышла девушка, которая представилась как Юлия Рыжова. Она рассказала, что Алана попала в больницу аз-за отравления таблетками и сейчас находится в больнице.

Однако на следующий день в своем Instagram-аккаунте жена футболиста заявила, что никакой госпитализации не было. Она утверждает, что ее телефон попал в руки к бывшей подруге, которая и раздала «десятки фальшивых» интервью и комментариев. По словам Мамаевой, девушка психически неуравновешенна и имеет проблемы с алкоголем и наркотиками. При этом Алана в соцсети рассказала, что плохо себя чувствует.

«Попрошу не слушать Дзуцеву Юлю. Она не является моей подругой. <...> Пока мой брат не забрал у Юли мой телефон, она успела раздать десятки интервью! И я до сих пор не понимаю, как она оказалась у меня дома! В себя пришла я только сегодня «, — написала жена спортсмена в Stories.

Вместе с обвинениями мужа 2 марта Алана Мамаева обнародовала паспортные данные и фото 29-летней испанки Ирен, которую подозревает в связи с супругом, пишет телеканал «360». Предполагаемая любовница футболиста обратилась к адвокатам после шквала гневных комментариев и угроз в ее адрес в соцсети.