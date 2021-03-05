Хладнокровно убивший семью пермский подросток был музыкантом-виртуозом

Пермь, 5 марта. Силовики задержали 16-летнего юношу, который подозревается в тройном убийстве. Редакция ФАН выяснила некоторые подробности из жизни фигуранта.

Подросток неоднократно участвовал в музыкальных конкурсах. В частности, он получил третье место в творческом состязании среди гитаристов, балалаечников и домристов. Он смог завоевать диплом и звание Лауреата III степени. Помимо музыки, школьник находил время и для учебы. Его успеваемость была одной из самых высоких в классе.

По версии следствия, юноша расправился со своей семьей на территории частного дома. На улице он зарезал младшую сестру, а затем расправился с матерью и изрубил отца.

В Саратовской области сын совершил убийство сожителя матери. Поводом для расправы стала любовь к спиртному, сообщал ФАН.