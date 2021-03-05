Россия и Белоруссия открывают три совместных центра для подготовки военных

Москва, 5 марта. Москва и Минск приняли решение создать три совместных учебно-боевых центра для подготовки военнослужащих. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Отмечается, что об открытии центров договорились министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин. Главы военных ведомств провели встречу 5 марта в Москве.

Учебно-боевые центры будут направлены на обучение военнослужащих обеих стран. Два из них будут расположены в Нижегородской и Калининградской областях России, еще один будет открыт в Гродненской области в Белоруссии.

Прежде Минобороны Белоруссии сообщало подробности проведения совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2021».