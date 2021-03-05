Минцифры РФ объяснило, как избежать отключения интернета в стране

Москва, 5 марта. Жители России могут избежать вынужденного отключения интернета некоторыми операторами, заявил глава департамента Минцифры РФ Андрей Канцуров.

Многие операторы в РФ предоставляют жителям страны услуги домашнего интернета на частоте в диапазоне 3,4–3,6 ГГц. Договор на предоставление таких услуг прекращает действие 11 марта 2021 года, однако россияне не останутся без связи, заверил Канцуров.

Перебои с домашним интернетом коснутся лишь нескольких тысяч жителей страны. Провайдеры могут заранее заменить абонентам оборудование, чтобы предоставлять услуги на других частотах, уточнил глава департамента департамента государственной политики в сфере связи.

Операторы уже подали заявку на продление срока договора в Госкомиссию по радиочастотам. Ожидается, что в течение недели орган по распределению услуг связи в России одобрит заявку от операторов.