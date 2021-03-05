Житель Владимира «прокатился» на экскаваторе и получил за это срок

Владимир, 5 марта. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал два экскаватора со стройплощадки. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы.

Молодой человек прогуливался ночью по Октябрьскому проспекту города Владимира в нетрезвом состоянии и увидел два экскаватора, сообщает издание «Владимирские ведомости». На одном из них он проехал несколько метров и машина завалилась набок. Второй проехал чуть дальше — 22-летний мужчина опять не справился с управлением и протаранил трубу горячего водоснабжения.

Подозреваемый был доставлен в больницу с ожогами. Следствие уточняет, что вину мужчина признал в полном объеме. Возбуждено уголовное дело по статье «Угон транспортного средства». Суд назначил обвиняемому меру пресечения в виде двух лет лишения свободы.