Латвийское предприятие продолжает сражаться с Норвегией из-за крабов

Рига, 5 марта. Зарегистрированная в Латвии рыболовная компания SIA North Star Ltd потребовала от Норвегии 388 млн евро на покрытие убытков по делу о снежных крабах.

По словам заявителя, Норвегия нарушила латвийско-норвежское соглашение о поощрении и защите взаимных инвестиций, передает Tvnet. Соответствующую информацию подтвердил владелец North Star Ltd Петерис Пилдегович.

Сумма убытков сейчас оценивается в 388 млн евро. Она включает в себя потерянные инвестиции и упущенную прибыль за определенный период времени. При этом Пилдегович напомнил, что процесс касается только компенсации ущерба и не решает проблему возобновления ловли крабов.

В августе прошлого года в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) в Вашингтоне была создана коллегия судей для рассмотрения так называемого «дела о снежных крабах». В 2017 году норвежские власти задержали латвийское судно Senators у беренов Шпицбергена. В Осло считают, что рыболовы не имели право на промысел.

После инцидента МИД Латвии передал Норвегии официальное дипломатическое обращение с требованием освободить баржу и не препятствовать ловле рыбы, что соответствует международному соглашению. В феврале 2019 года норвежский Верховный суд постановил, что европейские суда должны получать разрешение от норвежской стороны на ловлю снежного краба в районе Шпицбергена. Пока вопрос о статусе территории остается нерешенным.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что ракообразные мигрировали к берегам Евросоюза из акватории Кольского залива у берегов Мурманска. Норвежцы обеспокоены «вторжением» камчатских крабов, передает испанская газета La Vanguardia.