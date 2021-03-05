Правительство Гондураса закупает российскую вакцину «Спутник V»

Тегусигальпа, 5 февраля. Гондурас заключил соглашение о закупке российского препарата «Спутник V». Об этом сообщил министр финансов Марко Миденсе в своем Twitter.

Заявление о соглашении с РФПИ прозвучало вскоре после приема нового российского посла Александра Хохольникова, который передал властям Гондураса верительные грамоты. Марко Миденсе отметил высокую эффективность российской вакцины.

«Мы делаем новый шаг в борьбе с COVID-19. Мы достигли соглашения с Россией о приобретении 4,2 миллионов доз вакцины «Спутник V», эффективность которой составляет около 92%. Передав верительные грамоты, посол Хохольников подтвердил эту важную новость», — написал министр финансов Гондураса.

Estamos avanzando en el combate al #COVID19. Hemos llegado a un acuerdo con #Rusia para adquirir 4.2 millones de dosis de la vacuna #SputnikV, la cual tiene un 92% de efectividad. En su presentación de credenciales, el Embajador Alexander Khokholikov confirmó esta gran noticia. pic.twitter.com/mA4uERmZZs — Marco Midence (@MarcoMidence) March 4, 2021

Reuters отмечает, что власти Гондураса решили купить отечественный препарат после безуспешных попыток приобрести вакцины через механизм распространения вакцин ООН COVAX. 4 марта министр здравоохранения Лаура Флорес рассказала, что Гондурас сможет купить вакцины через COVAX «не раньше конца 2021 года» из-за высокого спроса в 90 странах.

After delay on COVAX vaccine purchases, Honduras turns to Russia https://t.co/WWzssZ7R34 — Devdiscourse (@dev_discourse) March 5, 2021

24 февраля власти Гондураса зарегистрировали отечественный препарат в рамках ускоренной процедуры на основании данных о клинических испытаниях в России. Таким же образом «Спутник V» ранее был одобрен в Аргентине, Боливии, Парагвае, Мексике, Гайане и Никарагуа.

В покупке российского препарата также заинтересованы правительства Панамы, Колумбии, Чили, Бразилии и Перу. По данным исследования авторитетного медицинского журнала The Lancet, эффективность разработки института имени Гамалеи составила 91,6%.