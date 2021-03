Правительство Гондураса закупает российскую вакцину «Спутник V»

Тегусигальпа, 5 февраля. Гондурас заключил соглашение о закупке российского препарата «Спутник V». Об этом сообщил министр финансов Марко Миденсе в своем Twitter.

Заявление о соглашении с РФПИ прозвучало вскоре после приема нового российского посла Александра Хохольникова, который передал властям Гондураса верительные грамоты. Марко Миденсе отметил высокую эффективность российской вакцины.

Reuters отмечает, что власти Гондураса решили купить отечественный препарат после безуспешных попыток приобрести вакцины через механизм распространения вакцин ООН COVAX. 4 марта министр здравоохранения Лаура Флорес рассказала, что Гондурас сможет купить вакцины через COVAX «не раньше конца 2021 года» из-за высокого спроса в 90 странах.

After delay on COVAX vaccine purchases, Honduras turns to Russia https://t.co/WWzssZ7R34