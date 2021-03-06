Оксана Пушкина: Cовременной России нужен женский взгляд в политике

История Международного женского дня насчитывает более 90 лет. В 1910 году одна из самых известных деятельниц немецкого социалистического и женского движения Клара Цеткин предложила учредить такой праздник. Предполагалось, что в этот день женщины во всем мире будут устраивать митинги и шествия, привлекая общественность к проблемам равноправия.

В преддверии 8 Марта заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в эксклюзивном интервью ФАН рассказала, почему она считает этот день своим профессиональным праздником.

«Россия отдаляется от решения проблемы гендерного неравенства»

— Оксана Викторовна, чем для вас является Международный женский день?

— Всю свою жизнь я ставлю вопросы, которые волнуют именно женщин, и пытаюсь решать женские проблемы. Поэтому 8 Марта для меня — праздник не только личный, но и, если хотите, профессиональный. Исторически это был день женской солидарности и, мне кажется, что именно в таком понимании Международный женский день все больше востребован сегодня.

Для меня это прежде всего возможность собраться вместе, обсудить волнующие нас, женщин, темы и громко заявить о них. В эти дни все внимание уделено нам, и мы должны не только принимать цветы и слушать комплименты, но и откровенно говорить о вещах, которые задевают нас за живое.

— В ООН убеждены, что добиться гендерного равенства до сих пор не удалось. Согласны ли вы с этим утверждением?

— Это еще мягко сказано. Россия, проводя консервативную и патриархальную по своему духу политику, только отдаляется от решения проблемы гендерного неравенства. В рейтинге Всемирного экономического форума мы занимаем 81-е место, но это, что называется, «средняя температура по больнице». Где-то дела у нас обстоят неплохо. Например, по равноправию в сфере образования мы на 24-м месте, в охране здоровья — на 27-м. Но по политической вовлеченности женщин Россия занимает только 122-ю строчку — между Сьерра Леоне и Марокко! И в этом, на мой взгляд, корень очень многих социальных проблем нашей страны.

Среди высшего политического руководства страны женщин можно пересчитать по пальцам одной руки: один министр, два вице-премьера и председатель Совета Федерации. В Думе нас только 16%, в Совфеде — 17%... Это очень слабое политическое представительство, ведь женщин в России больше, чем мужчин, — нас почти 54%.

— Действительно. У нас женщин мало не только в политике, но и в экономике.

— В России 91% позиций членов советов директоров коммерческих компаний занимают мужчины. Доля женщин среди руководства компаний у нас в 3,2 раза меньше, чем в странах Западной Европы, а если сравнивать со скандинавскими странами — меньше в 4,8 раза. При этом, согласно исследованиям, компании, в чей совет директоров входит по меньшей мере одна женщина, показывают рентабельность почти на 20% выше, чем компании с исключительно мужским директорским составом.

— С чем могут быть связаны такие показатели?

— Сегодня экономическая активность мужчин в России — 71%, женщин — 56,6%. Но структура мужской занятости весьма специфична. Есть чисто мужские профессии, в которых женщины представлены минимально. В России около 2,6 млн силовиков — это сотрудники Минобороны, полиции, работники прокуратуры, следственного комитета, ФСБ, ФСО, таможни.

Добавим к этому числу другие «мужские» профессии, например, охранников, священнослужителей, начальников, их водителей… Огромное число мужчин в России заняты непроизводительным трудом! По подсчетам Минэкономразвития, повышение экономической активности российских женщин до показателя Норвегии в 61% увеличит национальный ВВП на 4%.

Если же уравнять экономическую активность женщин и мужчин, это добавит ВВП России 13-14%. Только дав российским женщинам возможности для самореализации, раскрыв их потенциал, мы можем рассчитывать на долгожданный экономический рывок.

«Начинать нужно с закона о профилактике семейно-бытового насилия»

— Что можно и следует сделать в России с правовой точки зрения, чтобы улучшить положение женщин?

— Я убеждена, что начинать нужно с принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия. Значение этого документа даже шире, чем собственно проблема насилия в семьях. Этот закон позволит утвердить новые отношения в обществе. На смену принципу «кто сильный, тот и главный» должно прийти равноправие и взаимоуважение между мужчинами и женщинами, этого требует время.

— На каком этапе сейчас находится законопроект о профилактике домашнего насилия?

— Документ полностью готов к внесению в Госдуму и рассмотрению в первом чтении. Это результат совместного труда общественных активистов, депутатов, сенаторов, представителей всех профильных министерств и ведомств. Но консервативное лобби сегодня очень сильно, они делают все, чтобы не допустить принятие закона. При этом общественное мнение на нашей стороне — по результатам опросов закон против домашнего насилия поддерживают от 70% до 79% россиян. А значит, рано или поздно он будет принят. Так что свою работу я делаю не зря, и все наши наработки, так или иначе, будут востребованы.

— Какие еще, по-вашему мнению, нам нужны законы?

— Нужно работать над законом о гендерном равенстве, создавая возможности для самореализации женщин в сферах, которые сегодня для нас преимущественно закрыты. Я считаю, что для успешного социального развития России женщин и мужчин в обеих палатах парламента должно быть поровну — 50% на 50%. Но чтобы к этому когда-нибудь прийти, нужны, в том числе, гендерные квоты в политических партиях.

Скептики и мизогины скажут, что это приведет к ухудшению качества управления, но я так не считаю. Убеждена, что политика делает политический опыт, и дав женщинам шанс, мы со временем увидим целую плеяду талантливых и молодых лидеров.

Я верю в женщин, которые не хотят отправлять своих детей на войну, которые легко находят общий язык между собой вне зависимости от цвета кожи или разреза глаз. Я верю в женщин, которые принимают и любят своих детей такими, какие они есть, — порой особенными и непохожими на других. Я верю в женский взгляд в политике, и это то, что необходимо современной России.

— Сталкиваетесь ли вы лично с непониманием со стороны женщин, отстаивая свою позицию? И аналогично — со стороны мужчин?

— Я сталкивалась с непониманием со стороны женщин, но со стороны мужчин сталкиваюсь с ним чаще. Все же я уверена, что в базовых вещах женщины друг друга понимают, неважно, называют они себя феминистками или нет.

— А вы — феминистка?

— В последнее время вокруг понятия «феминизм» возникает много споров, и уже не до конца ясно, как его понимать. Я выступаю за равные права и возможности для женщин и мужчин, поэтому да, я — феминистка. Пока в российской политике господствует сексизм, а с высоких трибун звучат утверждения вроде «место женщины на кухне» или «истинное предназначение женщины — рожать детей», я — феминистка. Пока сексуальные домогательства рассматриваются как знаки внимания, а в изнасилованиях винят жертв, я — феминистка. Пока в России мужья отрубают женам руки, пристегивают их к батареям, забирают паспорта, а полиция смотрит на это сквозь пальцы, я — феминистка. Пока в мир не придет равноправие, взаимопонимание и терпимость, я — феминистка… А дальше посмотрим.

«Меня восхищает новое поколение россиянок»

— Что для вас важнее — работа или семья?

— В нашей семье этот вопрос никогда не стоял. Семья моих родителей была равноправным союзом самодостаточных и увлеченных людей. Самореализация в работе и в семье всегда была для них единым целым, одно без другого было невозможно. Эту модель взаимоотношений я перенесла и в свою семью, мы целеустремленные люди, которые при необходимости готовы поддержать друг друга и в работе, и дома. Я убеждена, что только созидающие и трудолюбивые люди могут создать по-настоящему крепкую и счастливую семью.

— Идеал женщины — каков он?

— Сегодня меня искренне восхищает новое поколение россиянок — девушки, которым сейчас 20–30 лет. Это очень самостоятельные и ответственные женщины, которым органически противна вражда и насилие. Они по-разному выглядят: высокие и низкие, полные и худые. Но все они замечательные и прекрасные, потому что свободны и обладают чувством собственного достоинства. Их объединяет желание строить свою личность, выбирать свою судьбу, чтобы потом создать счастливую современную семью на принципах равенства и партнерства.

Современная экономика требует от супругов взаимозаменяемости. Если муж по какой-то причине лишился работы, жена должна иметь возможность его поддержать, и наоборот. В этом нет ничего постыдного, таковы реалии сегодняшнего дня. Кроме того, равноправие в семье способствует воспитанию психологически здоровых детей в атмосфере полной эмпатии и доверия, где нет места ненависти и страху.

— Вы как-нибудь будете отмечать Международный женский день?

— Днем я приму участие в большой образовательной программе «День независимости», которую на платформе «Вконтакте» организует Марина Ментусова. Она предложила мне принять участие в проекте «альтернативного 8 марта», и я с радостью согласилась.

Я буду там вместе с моими единомышленницами и коллегами по работе над законом о профилактике семейно-бытового насилия. Уверена, это будет очень интересно и полезно для многомиллионной женской аудитории соцсетей. Ну, а после буду отмечать праздник дома — в кругу любимых и родных.

— Хотела бы вас также попросить поздравить наших читательниц с 8 Марта.

— Будьте требовательными к себе и великодушны к другим. Изобретайте и не бойтесь рисковать. Созидайте! Пусть любопытство станет вашим компасом в нескучную и увлекательную жизнь. Помните, что судьба не предопределена и из любой ситуации можно найти выход. Все возможно, если есть воля принимать решения и умение нести за них ответственность.

Родители всегда мне говорили: уныние — это грех. С этим сама живу, и вам того же желаю. Никогда не унывайте и не сдавайтесь. Берегите близких, верьте в лучшее, любите и будьте счастливы!