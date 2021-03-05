Московский рэпер Emmk задержан после нападения на бойца Росгвардии в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 марта. Два уголовных дела возбудили в Петербурге. Фигурантом оказался известный в московской рэп-тусовке Emmk (Максим Микушев), передает корреспондент ФАН.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, мужчина во время визита в Северную столицу в декабре прошлого года поскандалил с охраной одного из гипермаркетов на проспекте Науки после попытки кражи товара. На место вызвали вневедомственную охрану ГУ Росгвардии.

Разговор на повышенных тонах продолжился в служебном помещении. Там, по данным следствия, Микушев ногой удалил силовика и обматерил его. В результате в отношении рэп-исполнителя составили административный протокол за мелкое хищение из магазина по статье 7.27 КОАП РФ.

После встречи с рэпером пострадавший силовик отправился в травмпункт. Медики зафиксировали у Павла Ш. ушиб правого бедра. Из-за незначительной тяжести его не стали госпитализировать и отпустили домой.

Материал проверки по факту нападения на полицейского почти сразу передали в Следственный комитет, а уже 17 декабря возбудили два уголовных дела по статьям 318 и 319 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». Максиму Микушеву избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. В начале марта его задержали в московской подземке, незадолго до этого правоохранители Петербурга объявили его в розыск