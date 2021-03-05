Юные крымчанки обвинили бывших преподавателей по танцам в насилии

Симферополь, 5 марта. Секс-скандал произошел в Крыму после того, как местные жительницы рассказали, что их экс-учителя по танцам совратили своих воспитанниц в пионерском лагере.

По предварительным данным, инцидент произошел примерно десять лет назад, но участницы события решились призвать к ответу предполагаемых преступников только сейчас. Сотрудники правоохранительных органов уже провели очную ставку, передает РЕН ТВ.

Одна из девушек сообщила, что ее тренер часто писал ей в социальных сетях, предлагая встречу, которая не заканчивалась танцами. Тогда ей было всего 12 лет. Другая крымчанка призналась, что встретилась со злоумышленником в парке. Там наставник приставал к своей 14-летней ученице, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Адвокат Олег Григоренко, который представляет интересы девушек, отметил, что пострадавших в этом деле намного больше, но не все готовы рассказать свои истории. Однако сами учителя не признают вины, заявляя, что обратившиеся в полицию местные жительницы хотят лишь прославиться. Если вину мужчин удастся доказать, то их ждет наказание в виде лишения свободы.

Ранее ФАН сообщал, что подозреваемый в совращении девочек в Крыму отрицает совершение развратных действий.