Трамвай с неисправными тормозами протаранил девять автомобилей в Иркутске. ФАН-ТВ

Трамвай завершал свой рейс, водитель высадил пассажиров и направлялся в депо. Внезапно у транспортного средства отказали тормоза, и вагоновожатый понял, что не может остановиться. Трамвай протаранил девять машин.

«Городских я высадил пассажиров. Пустой уже шел. Диспетчеру позвонил, сказал о неисправности. Она говорит: «Сам доедешь?» Я говорю: «Вроде сам идет», — рассказал водитель трамвая. — Начал тормозить, а тормозов нет и понесло. И звонок, и все».

За рулем трамвая в кабине управления вместе с Сергеем Залевичем находилась кандидат в водители. Девушка не пострадала. За медицинской помощью в результате аварии обратился один человек. Подвижной состав пройдет проверку.