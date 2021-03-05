Россиянам перечислили главные автопремьеры весны 2021 года

Москва, 5 марта. Эксперты перечислили самые ожидаемые автомобильные премьеры в России. Среди них такие известные производители, как Audi, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Mitsubishi и Renault.

Следует упомянуть модель Audi Q5 Sportback. Спортивный седан из Германии получит багажное отделение объемом 510 литров, а также новейшую бензиновую и дизельную силовую установку с емкостью два или три литра и мощностью 249 л. с.

Помимо этого, в список попал модернизированный корейский кроссовер Hyundai Santa Fe, получивший 180-сильный дизельный двигатель объемом два литра. Новинка оснащена новейшим атмосферным 2,5-литровым мотором. Автомобиль был создан на базе модульной архитектуры, аналогичной Kia Sorento.

Одной из важнейших российских премьер станет премиальная модель Jaguar F-Pace. Кроссовер оборудован силовыми установками объемом два или три литра, мощность которых составляет 199, 300 или 249 л. с.

Журналист ФАН ранее составил рейтинг автомобильных аккумуляторов, которые в настоящее время лидируют по количеству положительных отзывов экспертов и клиентов.