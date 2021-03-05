Турция продолжит требовать отрицательный результат теста на COVID-19 при въезде в страну

Анкара, 5 марта. Правительство Турции продлило до 15 апреля 2021 года срок действия постановления с требованием к прибывающим пассажирам предоставить отрицательный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщило посольство России в Турции на своей странице в социальной сети Facebook. Все прибывающие на территорию страны воздушным или любым другим транспортом обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до отправления. Это требование касается путешественников старше шести лет.

Лица, не предоставившие необходимый документ, к полету не допускаются, сообщили в диппредставительстве. Это условие не распространяется на транзитных и трансферных пассажиров. Экипажам ПЦР-тест и карантин не обязательны, говорится в сообщении российского посольства. Требование об отрицательном результате теста на COVID-19 для всех въезжающих в страну ввели в Турции 30 декабря 2020 года.

Сегодня стало известно, что Сейшельские острова могут начать принимать туристов в конце марта. Для въезжающих в страну обязателен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до вылета. Путешественников не заставят сидеть на карантине, но обяжут соблюдать противоэпидемические меры.