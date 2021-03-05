Баранец назвал главное преимущество российских танков над американскими аналогами

Москва, 5 марта. Российские специалисты разработают новую броню для военной техники. Военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, как ноу-хау облегчит жизнь войскам.

Разработчики намерены усилить бронетехнику новыми «панцирями» из сплавов стали, которые сделают конструкцию легче и способной преодолевать водоемы, рассказал «ПолитРоссии» военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

По словам обозревателя, западные разработчики тоже решают конструкторскую задачу по повышению живучести бронетехники не в ущерб ее маневренности, однако российские специалисты ушли в своих изысканиях дальше западных коллег. В новую броню облачат бронетранспортеры и БМП, что позволит сделать их легче. Позже модернизация коснется танков Т-14 «Армата» и Т-90. Американская техника пока не может похвастаться такой же маневренностью и весом. Вес западных аналогов составляет 67-70 тонн. Для российских танков он равен 45–47 тоннам. Масса влияет и на логистику боя. Так, ВС США столкнулись с проблемой при переброске техники из Германии в Польшу: европейские мосты и дороги не выдерживают веса их танков.

«Парадокс — весь мир работает над мощностью танковых двигателей. Но даже если у американского танка мощность двигателя составляет 1500 лошадиных сил, а вес 70 тонн, он все равно остается неповоротливой черепахой. А у нас — да, 1130 лошадиных сил, но зато вес 40 тонн. Это прыткий танк, который может маневрировать, а значит, в него тяжелее прицелиться, чем в эту черепаху, которая медленно ползет по полю боя», — заявил военный обозреватель.

Резюмируя, Баранец отметил, что новая броня имеет важное стратегическое значение не только для живучести и маневренности одной боевой машины, а для целого массива бронетехники.

Ранее военный обозреватель «КП» Виктор Баранец рассказал Федеральному агентству новостей о трех точках на карте мира, в которых в ближайшем будущем возможно вооруженное столкновение России и США.