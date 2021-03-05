«Остановить ложь!» Альгис Микульскис о борьбе РВИО с фальсификаторами истории России

Научный совет Российского военно-исторического общества, очередное заседание которого состоялось 4 марта, признал необходимым усовершенствовать методы противодействия многочисленным фальсификациям истории Великой Отечественной войны.

О том, к каким выводам пришли участники мероприятия и какие меры, по их мнению, будут способствовать восстановлению и сохранению исторической правды, в своей авторской колонке рассказывает специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис.

Когда начались все эти «срывы покровов», «вскрытия исторических нарывов» и прочие «бессмертные бараки»? Пожалуй, во второй половине 1950-х, когда «Оттепель имени Хрущева» дала путевку в жизнь предвестникам нынешнего шабаша «неполживцев». После отправки «видного кукурузовода» на покой брежневское КГБ, конечно, несколько успокоило их «правдоискательский» зуд, но в 1985 году на советской политической сцене появился Михаил Горбачев… И восставшее из пепла диссидентское осиное гнездо, а также примкнувшие к нему новые «разоблачители», принялись за прерванную было работу с удвоенным рвением.

Авторы перестроечного «Огонька», Марк Солонин, Лев Копелев, перебежчик Владимир Резун — имя им легион — начали методично бить по всему, что составляло тогда национальную идею. И победили. Советского Союза не стало…

Казалось бы, все. Штыки в землю! Жить да радоваться! Но нет… СССР исчез, но Россия-то осталась. И, если коммунистическая идея в ней была уничтожена, то память о Великой Отечественной и о Победе оказались материями покрепче. А народ, исповедующий эту память, — остался народом, не превратившись в атомизированное стадо, молящееся на «300 сортов колбасы». И с этим нужно было что-то делать!

Задача, на самом деле, выглядела простой: продолжить дискредитировать подвиг, вывернуть его наизнанку, обвинить страну в развязывании Второй мировой наравне с немцами и так далее… Только все это уже — через инъекции яда в молодые мозги, благо появился Интернет и задача разрушителей кратно упростилась…

С грустью должен констатировать: пока противник выигрывает. По крайней мере, по очкам. И это бывает очень хорошо заметно накануне значимых для страны дат.

22 июня исполнится 80 лет со дня начала Трагедии… Великой войны, забравшей у нас почти 30 миллионов соотечественников. Пляски на их костях начинаются в Сети уже сегодня. Причем хореография этих плясок абсолютно не нова: «не надо было нападать вместе с Гитлером на Польшу», «не надо было нападать на Финляндию», «одна винтовка на троих», «драпали от Бреста до Москвы», «миллионы пленных»… В общем, «завалили трупами»!

Объяснять и спорить тут абсолютно бесполезно — воистину, это все равно что играть в шахматы с голубем! Но и оставлять без внимания эту воинствующую... даже не русофобию, а Россиефобию нельзя — останемся без страны!

И вот тут, после длинного, но нужного вступления, я подошел к тому, о чем говорили участники заседания Научного совета при Российском военно-историческом обществе. А говорили они как раз о необходимости поиска новых методов противодействия этой непрекращающейся эпидемии, разрушающей память, молодые умы и, впоследствии, Россию. А председатель Научного совета РВИО Анатолий Кошкин и вовсе назвал происходящее на информационном поле войной:

«России объявлена психологическая война, цель которой — и наши противники этого не скрывают — взорвать страну изнутри».

В целом, причину текущего далеко не оптимистичного положения вещей озвучил ведущий научный сотрудник Военного университета Министерства обороны РФ, доктор исторических наук Юрий Рубцов:

«Если говорить о главном методе… Это, прежде всего — бить кулаком, а не растопыренной ладонью! Большинство здесь присутствующих уже в зрелом возрасте пережило распад СССР и не дадут мне соврать: последние 30 лет мы, научное историческое сообщество, сетуем на все что только можно! У нас не хватает ни того, ни другого, молодежь от нас ушла, издаваться мы не можем, а если можем, то мизерными тиражами… За это время успело вырасти целое поколение, а мы все продолжаем сетовать! Есть тому много объективных причин, но есть и одна субъективная: мы работаем по методу «растопыренной ладони».

Как же должен выглядеть этот «удар кулаком»? Особенно в свете того, что оппонент всегда найдет, что ответить… Ну, например, так, как это озвучил обозреватель журнала «Историк» Олег Назаров:

«Мы, естественно, не должны скрывать правду, какой бы горькой эта правда о 41-м годе ни была! Вместе с тем нужно аргументированно и жестко разоблачать расхожий миф о том, что, якобы, в начале войны чуть ли ни вся Красная Армия побросала оружие и бежала. Это — ложь! Были тяжелые поражения и миллионы пленных, как мы знаем. Но именно в 1941 году Красная Армия сорвала блицкриг. Самый недооцененный, с моей точки зрения, подвиг Красной Армии — это как раз срыв блицкрига! Без этого подвига не было бы победы под Москвой, под Сталинградом, на Курской дуге, не было бы операции «Багратион», не был бы взят Берлин…»

Далее Олег Назаров напомнил, что говорить об этом подвиге нужно как можно чаще и что, более того, подвиг этот достоин монумента. Также им было предложено при разоблачении фейков и фальшивок четко указывать СМИ, публикующее клеветнические материалы, и фамилии фальсификаторов истории.

Сложно не согласиться. Как сложно не согласиться и с тем, что многие позиции нами оставлены. Надеюсь, временно. Ведь, по словам того же Назарова:

«К сожалению, западная «мягкая сила» — и это надо признать, — работая на Украине и в Белоруссии, добилась поистине выдающихся успехов в деле переформатирования сознания молодежи в антисоветском, антирусском и антироссийском духе».

Ну, тут вообще не поспоришь. Во что, при непосредственном участии «онижедетей», превратилась Украина и чуть не превратилась Белоруссия, объяснять никому не надо… Кстати, петицию с требованием сделать бело-красно-белый флаг официальным символом страны подписали более пятисот белорусских гуманитариев… Вот такая «перезагрузка мозга»! Флаг коллаборационистов сделать государственным? А почему бы и нет! И это отличный пример того, как можно изменить идентичность народа — пусть медленно, но неумолимо. Курочка по зернышку клюет…

Итак, приоритеты на этом заседании Научного совета РВИО были расставлены верно, и планы контрнаступления на врунов от истории в первом приближении расчерчены. Однако гложет меня мысль, что всего этого недостаточно. Слишком массирован и изощрен информационный удар, наносимый по нам уже не первое десятилетие. Наработки историков из Совета, безусловно, необходимы, но, если им не помочь — мыслями ли, делами ли — то Россия может не справиться с бесконечной атакой. Примеры пренебрежения информационной обороной всем хорошо известны.