Хуситы нанесли серию ударов по Саудовской Аравии

Йеменские хуситы предприняли атаку на инфраструктурные объекты Саудовской Аравии. В пятницу, 5 марта, «Ансар Аллах» нанесла удар по военной авиабазе на юго-западе саудовского королевства. Командование группировки хуситов заявляет об активизации наступления на стратегические объекты безопасности и энергетики соседней страны.

Всего за день до этого бригадный генерал Яхья ас-Сари из движения «Ансар Аллах» заявлял еще о двух ударах. По его словам, урон был нанесен промышленному объекту нефтяной компании Saudi Aramco в Джидде, а также международному аэропорту в городе Абха.

Представители Арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, в свою очередь сообщают, что им удалось успешно перехватить начиненный взрывчаткой хуситский беспилотник у населенного пункта Хамис-Мушайт неподалеку от базы ВВС «Кинг Халид».

«Попытки боевиков-хуситов систематически и целенаправленно атаковать мирных жителей и гражданские объекты — это военные преступления», — заявил представитель коалиции Турки аль-Малики.

На данный момент в регионе прослеживается усиление активности противоборствующих сторон. На данный момент саудиты сообщили уже о пяти отраженных нападениях с применением ракет и ударных дронов за день.

Не обошлось в пятницу и без инцидентов непосредственно на территории Йемена. Также в городе Аден, был подорван автомобиль, на котором ехали двое командиров «Южного переходного совета». В результате покушения один военнослужащий погиб, а второй был с ранениями отправлен в госпиталь.

Противостояние в Йемене продолжается с 2014 года — его началом стало восстаний хуситов, недовольных притеснениями на религиозной почве. В результате разгоревшейся гражданской войны большая часть северного Йемена оказалась под контролем сторонников движения «Ансар Аллах», которую оказывал помощь Иран. Арабская коалиция вторглась в регион по приглашению президента Мансура Хади, покинувшего страну во время восстания.

Многие простые йеменцы не поддерживают иностранное вмешательство в дела страны. Так, например, ранее в западных регионах Йемена прошли акции протеста против блокады со стороны Саудовской Аравии и ее союзников.

Начавшаяся в стране война оказалась чревата масштабной гуманитарной катастрофой, бороться с которой в условиях постоянных боевых действий не удается.