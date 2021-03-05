Мэр Москвы сравнил обстановку с COVID-19 в РФ и других странах

Москва, 5 марта. Тревожная обстановка с коронавирусом наблюдается в Бразилии и ряде стран ЕС, однако в РФ ситуация достаточно стабильна, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города выразил надежду на сохранение положительной динамики по COVID-19 в России. Уровень заболеваемости коронавирусом еженедельно снижается. В Москве снята большая часть ограничений. Предприятия общепита, музеи, театры и кино работают в стандартном режиме. Горожане возвращаются к привычной жизни, добавил Собянин.

Пожилых людей мэр Москвы призвал воздержаться от поездок на общественном транспорте, несмотря на разблокировку проездных. Всем остальным необходимо продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.