Соратник Навального Волков исказил информацию о вакцинации россиян

Москва, 5 марта. Сторонник осужденного блогера Алексея Навального Леонид Волков использовал неофициальные данные для формирования материалов о кампании по вакцинации населения в России.

На YouTube-канале приверженец блогера опубликовал видеоматериал о том, что граждане РФ якобы не спешат делать прививку от коронавируса. За основу Волков брал данные издания РБК и не обратил внимание на одну важную деталь: журналисты использовали для составления инфографики неофициальную информацию. В статье самого РБК сказано, что реальные цифры могут быть гораздо выше.

Плюс ко всему Леонид Волков сравнил темпы вакцинации в России с Израилем и ОАЭ. Однако это также можно приравнять к искажению фактов, поскольку численность населения каждой из этих стран не превышает Москву. Соответственно сравнивать скорость вакцинации этих государств с РФ крайне некорректно, пишет «ПолитЭксперт».

Федеральное агентство новостей сообщало, что заочный арест Волкова признали законным в Мосгорсуде.