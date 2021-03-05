Житель Тольятти ради любимой ограбил павильон с цветами

Тольятти, 5 марта. Продавщица цветов обратилась к стражам правопорядка за помощью, рассказав об ограблении. По ее словам, неизвестный мужчина схватил вазу с цветами и убежал.

Со слов женщины оперативники составили ориентировку с описанием примет подозреваемого. При патрулировании Автозаводского района сотрудники ППС увидели мужчину с букетом цветов в руках. Они задержали злоумышленника, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Установлено, что 34-летний подозреваемый работает комплектовщиком на одном из предприятий города, он признал свою вину в совершении кражи. Мужчина рассказал, что хотел подарить цветы своей девушке, чтобы помириться с ней. Злоумышленник подарил часть похищенного женщинам, которые встретились ему на пути.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статья 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж».

Подросток украл цветы у памятника в парке. Инцидент произошел в Красноярске, сообщал телеканал «360».