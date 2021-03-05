Комплекс «Беломорские петроглифы» станет туристско-рекреационным кластером в Карелии

Петрозаводск, 5 марта. Вице-премьер Виктория Абрамченко провела рабочую встречу с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым. В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, эко- и агротуризма, реализации экологических программ.

Как сообщила Виктория Абрамченко, правительство поддерживает инициативу Карелии по расширению археологического комплекса «Беломорские петроглифы». 88 гектаров земель будут переведены в земли особо охраняемых территорий, в том числе для размещения объектов инфраструктуры археологического комплекса. Это способствует сохранению уникального культурного объекта и позволит реализовать туристический потенциал региона. В перспективе предполагается формирование в Карелии современного конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса.

Вице-премьер напомнила, что в 2020 году правительство утвердило индивидуальную программу социально-экономического развития Карелии на 2020–2024 годы и выделило на ее реализацию 5 млрд рублей. Средства в том числе будут направлены на создание инфраструктуры для археологического комплекса «Беломорские петроглифы», который должен стать туристическим объектом международного уровня.

Выбранные земельные участки являются единственно возможным вариантом размещения инфраструктурных объектов в связи с их непосредственной близостью к объектам культурного (археологического) наследия федерального значения. А благодаря особому статусу земель решение будет способствовать защите уникальной экосистемы территории.

В ходе создания туркомплекса «Беломорские петроглифы» планируется проложить дорожки для туристов, создать крытые павильоны для сохранения уникальных наскальных изображений, которые никак не защищены. В 2020 году Карелия представила древнюю наскальную живопись — беломорские и онежские петроглифы — на рассмотрение для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.