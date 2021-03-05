Лолита появилась в эфире Первого канала в коротком платье-пиджаке с перьями

Москва, 5 марта. Певица Лолита Милявская выбрала для съемок в шоу «Вечерний Ургант» нетипичный для себя образ. Артистка решила поэкспериментировать как с цветом наряда, так и с фасоном.

Поклонники звезды не перестают восхищаться, как она за последнее время кардинально преобразилась. На пользу Лолите пошли не только новые отношения, о которых она рассказала, отреагировав на слухи о скорой свадьбе, но и смена имиджа. Недавно певица ошеломила поклонников эффектным образом.

Артистка стала гостьей «Вечернего Урганта», выпуск с ее участием выйдет в эфире Первого канала вечером в пятницу, 5 марта. Чаще всего Лолита появляется на публике в нарядах черного или красного цветов, однако на этот раз она выбрала необычное платье ярко-розового оттенка. Певица надела короткое платье-пиджак, украшенное перьями. Длина наряда во всей красе продемонстрировала ее стройные ноги.

Фанатов восхитил неожиданный образ Лолиты, сообщает «Вечерняя Москва». В комментариях отметили, что ярко-розовый цвет невероятно идет жгучей брюнетке.

«Лолита! Это что за девушка? Обалдеть просто!»; «Вау!!! Лолита, красавица!!! Молодая!!! Стильная!!! Бомбическая!!!»; «Нереальная!» — оценили подписчики.

В конце февраля певица появилась на сцене московского театра «Модерн» в спектакле Юрия Грымова «Женитьба». В постановке она исполнила роль невесты Агафьи Тихоновны.