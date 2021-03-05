Содержание участка нефтепровода СЗН обойдется «Нафтогазу» в круглую сумму

Киев, 5 марта. Десятки миллионов гривен будут потрачены на содержание украинского участка магистрального нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» (СЗН) в текущем году.

По словам председателя правления НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева, ранее Совет национальной безопасности (СНБО) принял решение о необходимости возврата СЗН в государственную собственность, передает «Интерфакс-Украина».

«Я не могу сказать точные цифры, но как минимум нужны деньги на охрану. Это могут быть миллионы и десятки миллионов гривен на протяжении года», — добавил он.

Он также отметил, что украинский участок передан на сохранение дочерней компании «Нафтогаза» — «Укртранснафте». По его мнению, эффективность бизнеса заключается в том, чтобы труба как минимум «зарабатывала» сама на себя. При этом он допускает, что государство может принять решение о передаче этой части трубопровода другой корпорации, помимо «Нафтогаза».

Совет национальной безопасности поручил кабмину принять необходимые меры для возврата в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление», проходящего через территорию Украины. Правоохранительным органам было поручено выяснить обстоятельства, при которых госимущество оказалось в частных руках.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что «Нафтогаз» намерен вложить свыше 20 млрд долларов в разработку нефтегазовых участков на территории Незалежной. Для этого предприятию потребуется помощь иностранных инвесторов.