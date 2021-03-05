«Помолодевшую» Ларису Долину сравнили с Юлией Началовой

Москва, 5 марта. Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина Миончинская похвасталась снимком преобразившейся матери. Далеко не все фанаты тут же узнали звезду.

Долина не перестает удивлять поклонников изменениями во внешнем виде. Фанаты не раз отмечали, что 65-летняя «королева джаза» с каждым месяцем словно бы становится моложе.

Вот и новый снимок Долиной с копной кудрей и ярким макияжем лишил поклонников дара речи. Миончинская опубликовала кадр на своей странице в Instagram и тоже выразила восхищение.

«Пошла тусить любовь», – прокомментировала она.

Потрясенные подписчики осыпали звезду комплиментами и лайками. «Помолодевшую» Долину даже принялись сравнивать с покойной коллегой Юлией Началовой.

«Лариса Александровна здесь похожа на Юлию Началову. Очень красивая»; «Это ты или мама?! Что, черт подери, происходит?!»; «Сногсшибательная»; «Это кто??!! Что за девочка?»; «Помолодела на 25 лет»; «Очень сексуальная и такая красивая», — поразились подписчики.

Ранее исполнитель Игорь Наджиев рассказал о победе, которую Началова одержала над американской певицей Кристиной Агилерой. Они встретились на музыкальном конкурсе «Золотой олень» в Румынии.