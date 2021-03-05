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Ближний Восток

Ливан обвинил Израиль в экотерроризме из-за разлива нефти в Средиземном море

Ливан жалуется в ООН на Израиль из-за разлива нефти

Власти Ливана планируют подать жалобу в ООН на Израиль из-за экологической катастрофы. Бейрут обвинил Тель-Авив в экологическом терроризме. Об этом сообщило агентство Al Markazia.

В ливанском комитете по окружающей среде была сформулирована рекомендация подать жалобу в ООН на Израиль в связи с загрязнением нефтяными отходами южного побережья страны в окрестностях города Тир.

Спустя несколько часов тот же вопрос поднимался на совещании исполняющего обязанности премьер-министра Ливана Хасана Дияба.

«По предмету жалобы ливанского государства против Израиля Министерство иностранных дел должно включить оценку экологического и материального ущерба для возможной компенсации в будущем», — распорядился глава ливанского кабмина.

Разлив нефти был обнаружен в период 17-18 февраля в Средиземном море. Протяженность полосы загрязнения составила около 160-170 километров. В результате шторма тонны мазута были выброшены на израильский и ливанский берега.

Теперь Ливан обвиняет израильские власти в акте агрессии. В свою очередь официальный Тель-Авив уверяет, что за разливом нефтепродуктов стоит и вовсе Иран. В Израиле провели расследование.

«Сократив число подозреваемых в инциденте, мы обнаружили, что это не просто экологический терроризм. Пиратский корабль, принадлежащий ливийской компании, вышел из Ирана», — заявила министр экологии Израиля Гила Гамлиэль.

Израильский министр уточнила, что сброс нефтепродуктов произошел в ночь с 1 на 2 февраля у Ашкелонского побережья. Его осуществил танкер Emerald. В израильской морской экономической зоне судно шло с выключенной радиоаппаратурой и погашенными огнями. Это сделало его невидимым для навигационных систем. После этого корабль отравился в Сирию, перегрузил остаток нефти на другие суда и вернулся пустым в Иран.

В настоящий момент неизвестно, кто именно стоит за загрязнением окружающей среды в побережья Ливана. Местные экоактивисты призывают международное сообщество провести собственное раследование.

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