Ливан обвинил Израиль в экотерроризме из-за разлива нефти в Средиземном море

Власти Ливана планируют подать жалобу в ООН на Израиль из-за экологической катастрофы. Бейрут обвинил Тель-Авив в экологическом терроризме. Об этом сообщило агентство Al Markazia.

В ливанском комитете по окружающей среде была сформулирована рекомендация подать жалобу в ООН на Израиль в связи с загрязнением нефтяными отходами южного побережья страны в окрестностях города Тир.

Спустя несколько часов тот же вопрос поднимался на совещании исполняющего обязанности премьер-министра Ливана Хасана Дияба.

«По предмету жалобы ливанского государства против Израиля Министерство иностранных дел должно включить оценку экологического и материального ущерба для возможной компенсации в будущем», — распорядился глава ливанского кабмина.

1/2 اجتماع حول التلوث البحري برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال د. حسان دياب وحضور الوزراء عكر، قطار، فهمي ونجار، الهيئة العليا للإغاثة، للمجلس الوطني للبحوث العلمية، وحدة إدارة مخاطر الكوارث، ورئيسي اتحاد بلديات الزهراني وصور#مجلس_الوزراء #حسان_دياب #لبنان #pcm pic.twitter.com/L1o8W9Ory9 — رئاسة مجلس الوزراء ???????? (@grandserail) March 4, 2021

Разлив нефти был обнаружен в период 17-18 февраля в Средиземном море. Протяженность полосы загрязнения составила около 160-170 километров. В результате шторма тонны мазута были выброшены на израильский и ливанский берега.

Теперь Ливан обвиняет израильские власти в акте агрессии. В свою очередь официальный Тель-Авив уверяет, что за разливом нефтепродуктов стоит и вовсе Иран. В Израиле провели расследование.

«Сократив число подозреваемых в инциденте, мы обнаружили, что это не просто экологический терроризм. Пиратский корабль, принадлежащий ливийской компании, вышел из Ирана», — заявила министр экологии Израиля Гила Гамлиэль.

לאחר שצמצמנו את מספר החשודים באירוע, גילינו שלא מדובר רק בעבריינות סביבתית - אלא בטרור סביבתי. אוניה פיראטית בבעלות חברה לובית שיצאה מאיראן - אחראית לפיגוע הסביבתי. — גילה גמליאל - Gila Gamliel (@GilaGamliel) March 3, 2021

Израильский министр уточнила, что сброс нефтепродуктов произошел в ночь с 1 на 2 февраля у Ашкелонского побережья. Его осуществил танкер Emerald. В израильской морской экономической зоне судно шло с выключенной радиоаппаратурой и погашенными огнями. Это сделало его невидимым для навигационных систем. После этого корабль отравился в Сирию, перегрузил остаток нефти на другие суда и вернулся пустым в Иран.

В настоящий момент неизвестно, кто именно стоит за загрязнением окружающей среды в побережья Ливана. Местные экоактивисты призывают международное сообщество провести собственное раследование.